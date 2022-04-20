Допомога по безробіттю у час війни: як отримати переселенцям

Вже 1,4 млн українців офіційно зареєструвались як внутрішньо переміщені особи, звітують в уряді. Більшість громадян через необхідність евакуюватися з небезпечних областей втратили роботу або й взагалі бізнес. У Державному центрі зайнятості кажуть, попри це великого сплеску звернень до них немає. За березень на облік стали 56 тис. українців, дві третини жінки, і більшість переселенці.

Як стати на облік по безробіттю?

Громадяни, які перебувають вже у безпечних регіонах, можуть або ж зареєструватися онлайн на порталі державних послуг Дія, або фізично у будь-якому найближчому центрі зайнятості, перелік є на сайті Державного центру зайнятості.

Потрібно підготувати перелік документів:

паспорт громадянина України;

довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

документ (або документи) про освіту за наявності;

документи про досвід роботи – трудову книжку (цивільно-правовий договір чи документ, який підтверджує припинення останнього виду зайнятості).

Якщо працівник офіційно не звільнився з попереднього місця роботи, і не має можливості поїхати додому, щоб отримати відповідний документ, можна зробити все дистанційно, пояснюють у Державному центрі зайнятості.

– Громадянин може нотаріально завірити заяву на звільнення і надіслати її листом з повідомленням до роботодавця. Якщо громадянин приносить такий корінець до служби зайнятості, ми реєструємо таких людей як безробітних, призначаємо допомогу по безробіттю і допомагаємо знайти роботу, – пояснює Юлія Жовтяк, директор Державного центру зайнятості.

Крім того, у Верховній Раді вже лежить законопроєкт, який спрощує цю процедуру. Відповідно до задуму, якщо громадянин хоче розірвати трудові відносини з певним роботодавцем, але не має можливості зробити це особисто, може прийти у центр зайнятості і залишити заяву безпосередньо там. А працівники центру самі скерують її роботодавцю, Пенсійному фонду і податковій.

Який розмір допомоги по безробіттю?

На період воєнного стану розмір допомоги з безробіття не змінився, її розраховують індивідуально, враховуючи страховий стаж та заробітну плату (дохід) громадянина. Сьогодні середній розмір допомоги по безробіттю в Україні – 4 600 грн. Її виплачують не рідше ніж двічі на місяць, а за згодою безробітного – один раз на місяць.

Крім того, нині у центрі зайнятості – понад 30 тис. вакансій, найбільше у Дніпропетровській та Львівській областях.