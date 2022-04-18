Компенсация расходов на оплату труда ВПЛ – кто ее может получить

Работодателям, которые во время войны в Украине дали работу внутренне перемещенным лицам, предусмотрена компенсация части расходов на оплату их труда.

Подать заявление на получение средств можно на портале Дія.

Предприниматели, поддержавшие работой ВПЛ, могут рассчитывать на возмещение в сумме одной минимальной зарплаты, то есть 6,5 тыс. грн. Выплату можно получать два месяца.

Как это работает первый месяц:

предприниматель должен авторизоваться в Дії и выбрать данную услугу;

затем специалисты портала проверят его наличие в Пенсионном фонде Украины;

человек вводит информацию о ВПЛ;

портал проверяет, есть ли этот человек в реестре ВПЛ, после чего формируется заявка;

предприниматель подписывает ее Дія.Підписом, она поступает к работнику Центра занятости.

Как это работает второй месяц:

предприниматель опять же авторизируется и выбирает эту услугу;

проверяется его наличие в Пенсионном фонде Украины;

портал покажет информацию о трудоустроенных ВПЛ в его бизнесе;

руководителю следует подтвердить, что эти люди продолжают работать у него;

портал генерирует заявление, предприниматель его подписывает Дія.Підписом, его присылают в Центр занятости.

Перед тем, как начинать подавать заявку, нужно знать, что эта помощь не распространяется на бюджетные учреждения и предпринимателей, которые не уплатили Единый налог за 4 квартал 2021 года.

Сейчас государство разными способами поддерживает граждан, оказавшихся в затруднительном положении из-за войны в Украине. Речь идет о гуманитарной помощи и денежных выплатах.