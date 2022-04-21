Арестович спрогнозировал новый срок окончания боевых действий в Украине

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что активная фаза боевых действий продлится до 9 мая.

Однако Арестович уточним, если Украина получит западное вооружение, война закончится в течение следующих месяцев.

— Сценарий вполне может быть такой — к 9 мая они сдохнут, не смогут активно наступать, а может это будет и раньше. А дальше позиционная война и до июля мы будем их понемногу уничтожать на нашей земле, — заявил Арестович.

Он предполагает, что после этого россияне станут шелковыми и согласятся на переговоры.

По словам Арестовича, главное условие для такого варианта — достаточное количество западного оружия, прежде всего артиллерии.

— Если этого не будет — это будет позиционная суета, очень долгая и сложная для обеих сторон, — добавил Арестович.

Напоминаем, что ранее Арестович прогнозировал окончание активных боев до конца апреля — начала мая.