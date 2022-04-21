Украинцы думают только о выживании: мэр Мелитополя о российской агрессии

Из-за полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации украинцы думают только о выживании, а не о комфорте. Мэр Мелитополя Иван Федоров призвал Европейский парламент в Брюсселе помогать Украине всеми возможными способами.

Городской глава временно оккупированного города отметил, что события в Украине являются полномасштабной войной не только против нашего государства, но и против всего цивилизованного мира.

По мнению Ивана Федорова, следует соответственно реагировать на потенциальные угрозы со стороны страны-агрессора, иначе Российская Федерация может спровоцировать войну в европейских городах и населенных пунктах.

— Мечты миллионов украинцев сегодня разбиты, потому что видят, как их города методично разрушаются, — подчеркнул Иван Федоров.

В марте мэр Мелитополя попал в российский плен, в котором захватчики принудительно удерживали его в течение пяти дней. Украинской стороне удалось освободить Ивана Федорова в рамках обмена военнопленными.

В начале марта Мелитополь временно перешел под контроль России, после чего наемники РФ незаконно назначили другого так называемого “мэра города”. С тех пор он совершил ряд пророссийских шагов, в частности, разрешил транслировать пропагандистские СМИ РФ.

Фото: Иван Федоров