Арестович спрогнозував новий термін закінчення бойових дій в Україні

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що активна фаза бойових діям триватиме до 9 травня.

Проте Арестович уточним, якщо Україна отримає західне озброєння, війна закінчиться протягом наступних місяців.

– Сценарій цілком може бути такий – до 9 травня вони здохнуть, не зможуть активно наступати, а може це буде і раніше. А далі позиційна війна і до липня ми будемо їх потроху знищувати на нашій землі, – заявив Арестович.

Він припускає, що після цього росіяни стануть шовковими та погодяться на переговори.

За словами Арестовича, головна умова для такого варіанту – достатня кількість західної зброї, передусім артилерії.

– Якщо цього не буде – це буде позиційна суєта, дуже довга і складна для обох сторін, – додав Арестович.

Нагадуємо, що раніше Арестович прогнозував закінчення активних боїв до кінця квітня – початку травня.