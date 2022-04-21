Советскому старью здесь не место: в Черновцах снесли два памятника

В Черновцах в четверг, 21 апреля, демонтировали сразу два советских монумента. Об этом сообщили в Черновицком городском совете.
— В Чистый четверг небезразличные предложили вынести мусор, мы же их поддержали. Советскому старью не место в нашем прекрасном городе, – говорится в сообщении горсовета.
Отмечается, что коммунальщики демонтировали скульптуру красноармейцы в бою.
Также снесли памятник одному из основателей буковинской коммунистической партии в румынский период – Семену Галицкому.
19 апреля в центре Мукачево перед ратушей был демонтирован советский монумент — обелиск. В городском совете города сообщили, что могилы перезахоронят на кладбище.
17 апреля в Харькове демонтировали бюст советскому маршалу Георгию Жукову, который запомнился в истории как мародер и кровавый резник.
Источник: Черновицкий городской совет