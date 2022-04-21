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Факты / Украина / Общество

Советскому старью здесь не место: в Черновцах снесли два памятника

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
знесення пам'ятників радянщині у Чернівцях

В Черновцах в четверг, 21 апреля, демонтировали сразу два советских монумента. Об этом сообщили в Черновицком городском совете.

— В Чистый четверг небезразличные предложили вынести мусор, мы же их поддержали. Советскому старью не место в нашем прекрасном городе, – говорится в сообщении горсовета.

Отмечается, что коммунальщики демонтировали скульптуру красноармейцы в бою.

Также снесли памятник одному из основателей буковинской коммунистической партии в румынский период – Семену Галицкому.

19 апреля в центре Мукачево перед ратушей был демонтирован советский монумент — обелиск. В городском совете города сообщили, что могилы перезахоронят на кладбище.

17 апреля в Харькове демонтировали бюст советскому маршалу Георгию Жукову, который запомнился в истории как мародер и кровавый резник.

Источник: Черновицкий городской совет

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