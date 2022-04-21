Радянському мотлоху тут не місце: у Чернівцях знесли два пам’ятники

У Чернівцях у четвер, 21 квітня, демонтували відразу два радянських монументи. Про це повідомили у Чернівецькій міській раді.

— У Чистий четвер небайдужі запропонували винести сміття, ми ж їх підтримали. Радянському мотлоху не місце в нашому прекрасному місті, – йдеться у повідомленні міськради.

Зазначається, що комунальники демонтували скульптуру червоноармійці в бою.

Також знесли пам’ятник одному із засновників буковинської комуністичної партії в румунський період – Семену Галицькому.

19 квітня у центрі Мукачева перед ратушею демонтували радянський монумент – обеліск. У міській раді міста повідомили, що могили перепоховають на кладовищі.

17 квітня у Харкові демонтували погруддя радянському маршалу Георгію Жукову, який запам’ятався в історії як мародер та кривавий різник.

Джерело: Чернівецька міська рада