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Факты / Украина / Общество

Как спасали экспонаты музея в Иванкове после вражеских обстрелов — уникальные кадры

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Как спасали экспонаты музея в Иванкове после вражеских обстрелов — уникальные кадры

В конце февраля в поселке городского типа Иванков Киевской области в результате боев с российско-оккупационными войсками загорелся историко-краеведческий музей.

Среди других экспонатов, в нем хранились работы известной украинской народной художницы Марии Приймаченко. Сначала появилась информация, что огонь уничтожил полотна, но позже выяснилось, что их удалось вынести.

Сотрудники краеведческого музея в Иванкове прислали Фактам ICTV уникальное видео спасения древностей после пожара. Его сделала начальница отдела культуры, туризма, молодежи и спорта Иванковского поселкового совета Надежда Бирюк.

На видео можно увидеть, как из разрушенного музея достают один из первых тракторов. Сейчас он находится у жены того самого охранника, который спас картины Марии Приймаченко во время пожара.

Доставали уцелевшие, но поврежденные экспонаты уже в апреле, чтобы спасти остатки от своих мародеров.

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