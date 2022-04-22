Как спасали экспонаты музея в Иванкове после вражеских обстрелов — уникальные кадры

В конце февраля в поселке городского типа Иванков Киевской области в результате боев с российско-оккупационными войсками загорелся историко-краеведческий музей.

Среди других экспонатов, в нем хранились работы известной украинской народной художницы Марии Приймаченко. Сначала появилась информация, что огонь уничтожил полотна, но позже выяснилось, что их удалось вынести.

Сотрудники краеведческого музея в Иванкове прислали Фактам ICTV уникальное видео спасения древностей после пожара. Его сделала начальница отдела культуры, туризма, молодежи и спорта Иванковского поселкового совета Надежда Бирюк.

На видео можно увидеть, как из разрушенного музея достают один из первых тракторов. Сейчас он находится у жены того самого охранника, который спас картины Марии Приймаченко во время пожара.

Доставали уцелевшие, но поврежденные экспонаты уже в апреле, чтобы спасти остатки от своих мародеров.