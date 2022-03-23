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Факты / Происшествия

Россияне уничтожили здание Художественного музея им. Куинджи в Мариуполе

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Художній музей імені Архипа Куїнджі

Российские захватчики уничтожили в Мариуполе здание Художественного музея имени Архипа Куинджи. Там хранились подлинники картин всемирно известных мастеров. Об этом сообщили в Городском совете Мариуполя.

По словам главы Национального союза художников Украины Константина Чернявского, оригиналов работ Архипа Куинджи на момент обстрела в музее не было — там оставались только копии авторства Андрея Яланского и Александра Ольхова.

Но сообщается, что в музее хранились оригиналы картин других украинских художников, в частности Ивана Айвазовского, Николая Глущенко, Татьяны Яблонской, Михаила Дерегуса и других.

Удалось ли спасти работы художников и какая их судьба пока неизвестно.

Фонд музея насчитывал около 2 тыс. экспонатов, учитывая произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, графики и скульптуры.

В Мариупольском городском совете отмечают, что россияне сознательно убивают мирное население города, продолжают уничтожать критическую инфраструктуру, культуру и все украинское.

Вечером 16 марта российские захватчики уничтожили Драматический театр в Мариуполе. Путинских приспешников не остановило даже предупреждение украинских военных: со спутниковых снимков невооруженным глазом заметны большие белые надписи ДЕТИ с обеих сторон здания театра.

Источник: Мариупольский городской совет

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