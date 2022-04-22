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Факти / Україна / Суспільство

Як рятували експонати музею в Іванкові після ворожих обстрілів – унікальні кадри

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Як рятували експонати музею в Іванкові після ворожих обстрілів – унікальні кадри

Наприкцінці лютого у селищі міського типу Іванків Київської області внаслідок боїв із російсько-окупаційними військами загорівся історико-краєзнавчий музей.

Серед інших експонатів, у ньому зберігалися роботи відомої української народної художниці Марії Приймаченко. Спочатку зявилася інформація, що вогонь знищив полотна, але пізніше зясувалося, що їх вдалося винести.

Співробітники краєзнавчого музею в Іванкові надіслали Фактам ICTV унікальне відео порятунку старожитностей після пожежі. Його зробила начальниця відділу культури, туризму, молоді та спорту Іванківської селищної ради Надія Бірюк.

На відео можна побачити, як зі зруйнованого музею дістають один з перших тракторів. Нині він перебуває у дружини того самого охоронця, який врятував картини Марії Приймаченко під час пожежі.

Діставали вцілілі, але пошкоджені експонати вже у квітні, щоб врятувати залишки від своїх мародерів.

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