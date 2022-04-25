На Запорожском направлении российские захватчики продолжают совершать зверства так, как это было в городе Буча Киевской области.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире программы Фейгин LIVE.

— У нас сейчас известен случай, когда на Запорожском направлении повторяется Буча уже в трех местах. Расстреливают, насилуют — все как всегда, они (российские солдаты, — Ред.) по-другому не умеют, — отметил он.

Арестович добавил, что каждый день пребывания россиян на украинской земле грозит возникновением новых случаев массовых убийств украинцев.

Городской голова Бучи Анатолий Федорук сообщал, что в Буче сейчас обнаружено 412 тел мирных жителей. Это треть от всех погибших в Киевской области.

Кроме того, недавно в селе Мангуш, которое расположено неподалеку от Мариуполя, обнаружили братскую могилу. Там может находиться от 3 до 9 тыс. погибших. Если в Буче в таком секторе обнаружили 70 тел, то под Мариуполем он в 20 раз больше.

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Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине также фиксирует десятки военных преступлений российских оккупантов. В частности, только в Буче специалисты ООН зафиксировали незаконное убийство около 50 гражданских.

По их данным, россияне осуществляли невыборочные обстрелы и бомбардировки населенных пунктов, убивая гражданских, разрушая больницы, школы и другие объекты гражданской инфраструктуры.