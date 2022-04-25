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Факти / Україна / Суспільство

Буча повторюється вже в трьох місцях на Запорізькому напрямку – Арестович

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Буча повторюється вже в трьох місцях на Запорізькому напрямку – Арестович

На Запорізькому напрямку російські загарбники продовжують вчиняти звірства так, як це було у місті Буча Київської області.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі програми Фейгин LIVE.

– У нас зараз відомий випадок, коли на Запорізькому напрямку повторюється Буча вже в трьох місцях. Розстрілюють, ґвалтують – все як завжди, вони (російські солдати, – Ред.) по-іншому не вміють, – зазначив він.

Арестович додав, що кожний день перебування росіян на українській землі загрожує виникненням нових випадків масових вбивств українців.

Міський голова Бучі Анатолій Федорук повідомляв, що у Бучі наразі виявлено 412 тіл мирних жителів. Це третина від усіх загиблих у Київській області.

Крім того, нещодавно у селі Мангуш, яке розташоване неподалік від Маріуполя, виявили братську могилу. Там може перебувати від 3 до 9 тис. загиблих. Якщо в Бучі у такому секторі виявили 70 тіл, то під Маріуполем він у 20 разів більший.

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Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні також фіксує десятки військових злочинів російських окупантів. Зокрема, лише у Бучі фахівці ООН зафіксували незаконне вбивство близько 50 цивільних осіб.

За їхніми даними, росіяни здійснювали невибіркові обстріли та бомбардування населених пунктів, вбиваючи цивільних осіб та руйнуючи лікарні, школи та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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