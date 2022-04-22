Казни, изнасилования и убийства: специалисты ООН фиксируют десятки военных преступлений РФ

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине фиксирует десятки военных преступлений российских оккупантов. В частности, только в Буче специалисты ООН зафиксировали незаконное убийство около 50 гражданских лиц.

Об этом заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

— Почти каждый житель Бучи, с которым общались мои коллеги, рассказал нам о смерти родственника, соседа или даже незнакомца. Мы знаем, что впереди еще много работы для раскрытия того, что там случилось, и мы также знаем, что Буча – это не единичный случай, – отметила Бачелет.

По ее словам, все это время гуманитарное право не просто игнорировалось, а, похоже, было полностью отвергнуто.

Специалисты ООН отмечают, что российские военные осуществляли невыборочные обстрелы и бомбардировки населенных пунктов, убивая гражданских лиц и разрушая больницы, школы и другие объекты гражданской инфраструктуры.

— То, что мы видели 8 апреля в подконтрольном правительстве Краматорске, когда кассетные боеприпасы попали в железнодорожный вокзал, убив 60 гражданских лиц и ранив 111, является ярким примером несоблюдения принципа различения, запрета неизбирательных атак и обязательств принимать меры предотвращения, закрепленные в международном гуманитарном праве, – сказала Бачелет.

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С 24 февраля до 20 апреля ММПЧУ зафиксировала и проверила 5 264 случая гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 2 345 погибших и 2 919 раненых.

В городах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей специалисты ООН получили более 300 подтверждений об убийствах гражданских, которые в конце февраля и начале марта находились под контролем ВС РФ.

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В организации заявили, что умышленные убийства защищенных лиц, в том числе внесудебные казни, являются грубыми нарушениями международного права человека, серьезными нарушениями международного гуманитарного права и являются военными преступлениями.

Более того, Миссия зафиксировала 114 атак на медучреждения, а перебои с медицинской помощью привели к росту общей смертности.

— По нашим оценкам, по меньшей мере 3 тыс. гражданских лиц умерли из-за невозможности получить медицинскую помощь и из-за дополнительной нагрузки на их здоровье в условиях боевых действий. В частности, потому что ВС РФ заставляли их оставаться в подвалах или не разрешали покидать дома в течение нескольких дней или недель, – отметила Бачелет.

Также специалисты ООН не оставляют без внимания и сексуальное насилие со стороны военнослужащих РФ против женщин, мужчин, девочек и мальчиков. Миссия получила 75 таких сообщений со всей страны, хотя большинство из них поступило из Киевской области. По словам специалистов ООН, такие преступления тяжело расследовать, так как жертвы не всегда желают об этом говорить.