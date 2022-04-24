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Факты / Украина / Общество

На Закарпатье прибыл Благодатный огонь из Иерусалима

Юля Захарченко редактор ленты
На Закарпатье прибыл Благодатный огонь из Иерусалима

В Закарпатскую область был доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. Его транспортировали из Львова, куда огонь привезли из Польши.

Глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита подчеркнул, что огонь доставили в Епархиальный храм прп. Амфилохия Почаевского, где передали епископу Ужгородскому и Закарпатскому ПЦУ Варсонофию.

— Несмотря на все логистические трудности, нам все же удалось доставить Благодатный огонь из Иерусалима на Закарпатье. Наши ребята из Патрульной полиции Закарпатской области бережно транспортировали огонь из Львова, куда его привезли из Польши, — отметил Виктор Микита.

Он добавил, что все желающие могут взять Благодатный огонь своим родным и близким на первом этаже здания Закарпатской ОВА.

– Одна зажженная свеча будет стоять для христиан на первом этаже ОВА, где все желающие могут прийти и взять Благодатный огонь для собственных семей и близких. С праздником Вас! Христос воскрес! Воистину воскрес, — добавил Виктор Микита.

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Источник: Закарпатская ОВА

Фото: Закарпатская ОВА

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