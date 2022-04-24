На Закарпаття прибув Благодатний вогонь з Єрусалима

У Закарпатську область доставили Благодатний вогонь з Єрусалима. Його транспортували зі Львова, куди вогонь раніше привезли з Польщі.

Очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита наголосив, що вогонь доправили до Єпархіального храму прп. Амфілохія Почаївського, де передали єпископу Ужгородському і Закарпатському ПЦУ Варсонофію.

– Попри всі логістичні труднощі, нам все ж таки вдалося доправити Благодатний вогонь з Єрусалима на Закарпаття. Наші хлопці з Патрульної поліції Закарпатської області дбайливо транспортували вогонь зі Львова, куди його раніше привезли з Польщі, – зазначив Віктор Микита.

Він додав, що всі охочі можуть взяти Благодатний вогонь для своїх рідних і близьких на першому поверсі будівлі Закарпатської ОВА.

– Одна запалена свічка стоятиме для християн на першому поверсі ОВА, де всі охочі можуть прийти та взяти Благодатний вогонь для власних родин та близьких. Зі святом Вас! Христос воскрес! Воістину воскрес, – додав Віктор Микита.

Джерело: Закарпатська ОВА

Фото: Закарпатська ОВА