Сине-желтые украшения на пасках: как происходит освящение корзин на Пасху в Киеве

В воскресенье, 24 апреля, верующие празднуют важный религиозный праздник – Пасху 2022. В этот день происходит освящение пасхальных корзин в Михайловском соборе в Киеве.

Из-за военного положения в большинстве областей Украины ночью длился комендантский час, но утром многие украинцы идут в церковь.

Священнослужители святят паски в Михайловском соборе в Киеве с 9:00 утра. Многие люди в этом году пекли их самостоятельно, а некоторые даже сделали специальные патриотические украшения.

В этот день принято святить пасху и делиться радостью праздника со своими близкими и друзьями. В этот важный день нужно показать свою любовь окружающим вас людям.

В этом году некоторые церковные обычаи можно было посмотреть в онлайн-режиме в ночь с 23 на 24 апреля. Например, состоялась трансляция богослужения Украинской Греко-Католической Церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.