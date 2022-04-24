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Факты / Украина / Общество

Сине-желтые украшения на пасках: как происходит освящение корзин на Пасху в Киеве

Юля Захарченко редактор ленты Ольга Чайко Журналистка Факты ICTV
Сине-желтые украшения на пасках: как происходит освящение корзин на Пасху в Киеве

В воскресенье, 24 апреля, верующие празднуют важный религиозный праздник – Пасху 2022. В этот день происходит освящение пасхальных корзин в Михайловском соборе в Киеве.

Из-за военного положения в большинстве областей Украины ночью длился комендантский час, но утром многие украинцы идут в церковь.

Священнослужители святят паски в Михайловском соборе в Киеве с 9:00 утра. Многие люди в этом году пекли их самостоятельно, а некоторые даже сделали специальные патриотические украшения.

В этот день принято святить пасху и делиться радостью праздника со своими близкими и друзьями. В этот важный день нужно показать свою любовь окружающим вас людям.

В этом году некоторые церковные обычаи можно было посмотреть в онлайн-режиме в ночь с 23 на 24 апреля. Например, состоялась трансляция богослужения Украинской Греко-Католической Церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.

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