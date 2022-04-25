Бриджит Бринк официально выдвинули на должность посла Соединенных Штатов в Украине. Такое решение принял президент США Джо Байден, о чем говорится на сайте Белого дома.

Еще в декабре 2021 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев получил запрос от США о назначении Бринк американским послом в Украине.

Она является высокопоставленным профессиональным дипломатом и с 2019 года возглавляет американскую дипломатическую миссию в Словакии.

Пост посла США в Украине остается вакантным с 2019 года, после того как посла Мари Йованович отозвали в Вашингтон. На данный момент, США в Украине представляет временно поверенная Кристин Квин, заменившая на этом посту Уильяма Тейлора.

Что известно о Бриджите Бринк?

Послом США в Словакии ее назначил 45-й президент США Дональд Трамп 29 мая 2019 года.

Бриджит Бринк родилась в Мичигане, а степень бакалавра политических наук получила в Кеньон-колледже, старейшем колледже штата Огайо.

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Впоследствии она окончила две магистратуры в области международных отношений и политической теории в престижной Лондонской школе экономики.

Кроме английского, Бринк владеет сербским, русским, а также базовым французским и грузинским языками.

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В Госдепартамент она впервые пришла в 1996 году. Бринк работала в дипмиссиях в Европе, на Кавказе и в Центральной Азии. В частности, свое первое назначение она получила в посольство США в Белграде, где работала сотрудником политического и консульского отдела в 1997—1999 годах, в разгар войны на Балканах.

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После Сербии она до 2002 года работала сотрудницей посольства на Кипре. В 2005-2008 годах возглавляла политико-экономический отдел посольства США в Тбилиси.

При президентстве Бараке Обаме она вошла в состав Совета национальной безопасности в качестве координатора развития отношений Вашингтона со странами Эгейского моря и Южного Кавказа (Турция, Греция, Кипр, Грузия, Азербайджан, Армения).

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В 2011 году она снова вернулась в Тбилиси, как замглава дипмиссии США. Позже ее перевели на аналогичную должность в американское посольство в Ташкенте. После Узбекистана в 2015 году Бринк была назначена заместителем помощника американского госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии.

Фото: Bridget Brink