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Факти / Україна / Суспільство

Бріджит Брінк висунули на посаду посла США в Україні – що про неї відомо

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Бріджит Брінк

Бріджит Брінк офіційно висунули на посаду посла Сполучених Штатів в Україні. Таке рішення ухвалив президент США Джо Байден, про що йдеться на сайті Білого дому.

Ще у грудні 2021 року очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Київ отримав запит від США щодо призначення Брінк американським послом в Україні.

Вона є високопоставленим професійним дипломатом і з 2019 року очолює американську дипломатичну місію у Словаччині.

Посада посла США в Україні залишається вакантною з 2019 року, після того як посла Марі Йованович відкликали до Вашингтона. Наразі США в Україні представляє тимчасово повірена Крістін Квін, яка замінила на цій посаді Вільяма Тейлора.

Що відомо про Бріджит Брінк?

Послом США у Словаччині її призначив 45-й президент США Дональд Трамп 29 травня 2019 року.

Бріджит Брінк народилася у Мічигані, а ступінь бакалавра політичних наук отримала у Кеньйон-коледжі, найстарішому коледжі штату Огайо.

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Згодом вона також закінчила дві магістратури у сфері міжнародних відносин та політичної теорії у престижній Лондонській школі економіки.

Окрім англійської, Брінк володіє сербською, російською, а також базовою французькою та грузинською мовами.

 

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Публикация от Bridget Brink (@usambslovakia)

До Держдепартаменту вона вперше прийшла у 1996 році. Брінк працювала у дипмісіях у Європі, на Кавказі та у Центральній Азії. Зокрема, своє перше призначення вона отримала до посольства США у Белграді, де працювала співробітником політичного та консульського відділу в 1997—1999 роках, у розпал війни на Балканах.

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Після Сербії вона до 2002 року працювала співробітницею посольства на Кіпрі. У 2005-2008 роках – очолювала політично-економічний відділ посольства США у Тбілісі.

За президентства Барака Обами вона увійшла до складу Ради національної безпеки як координатор розвитку відносин Вашингтона з країнами Егейського моря та Південного Кавказу (Туреччина, Греція, Кіпр, Грузія, Азербайджан, Вірменія).

 

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Допис, поширений Bridget Brink (@usambslovakia)

У 2011 році вона знову повернулася до Тбілісі, як заступник голови дипмісії США. Пізніше її перевели на аналогічну посаду в американське посольство у Ташкент. Після Узбекистану у 2015 році Брінк призначили заступником помічника американського держсекретаря в Бюро у справах Європи та Євразії.

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Фото: Bridget Brink

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