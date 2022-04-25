Суверенная Украина будет существовать и после Путина – Блинкен

Никто не знает, сколько будет продолжаться эта война, но независимая Украина точно будет существовать дольше, чем уже проигравший российский диктатор Владимир Путин, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев.

– Мы не знаем, как будет разворачиваться остаток войны, но мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин. И наша поддержка Украины будет продолжаться. Она будет продолжаться, пока не увидим окончательный успех, – сказал он журналистам.

По его мнению, Россия уже потерпела поражение, Кремлю не удалось отобрать суверенитет и независимость Украины.

– Она стремилась подтвердить могущество своих военных, своей экономики. Мы видим сейчас обратное, – подчеркнул Блинкен.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин посетили Украину.

Во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским стороны обсудили приоритетные вопросы – оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности.