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Факты / Мир

Суверенная Украина будет существовать и после Путина – Блинкен

Валентина Летяк редактор ленты
Ентоні Блінкен

Никто не знает, сколько будет продолжаться эта война, но независимая Украина точно будет существовать дольше, чем уже проигравший российский диктатор Владимир Путин, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев.

– Мы не знаем, как будет разворачиваться остаток войны, но мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин. И наша поддержка Украины будет продолжаться. Она будет продолжаться, пока не увидим окончательный успех, – сказал он журналистам.

По его мнению, Россия уже потерпела поражение, Кремлю не удалось отобрать суверенитет и независимость Украины.

– Она стремилась подтвердить могущество своих военных, своей экономики. Мы видим сейчас обратное, – подчеркнул Блинкен.

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин посетили Украину.

Во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским стороны обсудили приоритетные вопросы – оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности.

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Источник: CNN

Фото: Getty Images

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