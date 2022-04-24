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Факты / Украина / Политика

Украина никогда бы не использовала ядерное оружие, если бы оно осталось — Зеленский

Юля Захарченко редактор ленты
Украина никогда бы не использовала ядерное оружие, если бы оно осталось — Зеленский

Украина никогда бы не начала использовать ядерное оружие в случае, если бы оно осталось. В этом уверен президент Украины Владимир Зеленский.

По его мнению, если руководство России еще имеет остатки адекватности — тогда страна-агрессор не будет использовать ядерное оружие.

– Если руководство РФ не потеряет полностью адекватность – они не будут использовать ядерное оружие. Может ли это быть со стороны РФ? Может быть. Верю ли я в это? Не хочется в это верить. Будь у нас ядерное оружие, Украина бы никогда его не использовала, потому что мы абсолютно адекватные люди.

По мнению президента Владимира Зеленского, если бы в Украине осталось ядерное оружие, тогда Россия не напала бы на наше государство.

— Любого руководителя, который только подумал бы использовать ядерное оружие — его бы просто снесли наши люди. Если бы у нас было ядерное оружие – риски бы начала войны со стороны РФ были бы минимизированы.

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Фото: Офис президента

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