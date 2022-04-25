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Факти / Україна / Суспільство

Путін пропустив шанс лякати світ ядерною зброєю: Загороднюк про невдалі плани РФ

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Путін пропустив шанс лякати світ ядерною зброєю: Загороднюк про невдалі плани РФ

У президента Росії Володимира Путіна немає перспектив досягти своїх цілей в Україні за допомогою ядерної зброї.

Про це розповів голова правління Центру оборонних стратегій, міністр оборони України (2019-2020) Андрій Загороднюк в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, Путін вже пропустив шанс лякати ядерною зброєю, однак ризики її застосування залишаються.

– Протягом останніх тижнів спостерігається політична залученість ключових союзників України. Якщо навіть Росія і застосує ядерну зброю, то це тільки підвищить підтримку нашої держави, – зазначив Загороднюк.

Експерт звернув увагу на те, що у Путіна була можливість збільшувати напруження щодо застосування ядерної зброї. Однак він вважає, що навіть якщо Росія і застосує певний вид зброї, то ніяких політичних здобутків вона не отримає.

За словами Загороднюка, є питання щодо адекватності прийняття рішень у Росії. Вони розраховували на сценарій, за яким вони намагалися захопити Київ у перші дні повномасштабної війни.

Російська влада зараз шукає виходи та рішення, щоб покращити свою ситуацію.

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– Здається, що рішення у РФ приймає одна людина. Путін не слухає особливо когось. Це звичайно для України підвищує ризики, але логіки у цьому вже немає, – додав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не почала б використовувати ядерну зброю у разі, якби вона залишилась. На його думку, якщо керівництво Росії ще має залишки адекватності – тоді країна-агресор не використовуватиме ядерну зброю.

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Фото: Depositphotos

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