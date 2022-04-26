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Факты / Украина / Общество

Город не оставлю, но с оккупантами сотрудничать не буду — мэр Херсона

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Город не оставлю, но с оккупантами сотрудничать не буду — мэр Херсона

Городской голова Херсона Игорь Колыхаев заявил, что не собирается сотрудничать с российскими оккупантами и ждет дальнейших инструкций от Офиса президента.

26 апреля российские оккупанты представили так называемых главу Херсонской областной администрации Владимира Сальдо и главу Херсонской городской администрации Александра Кобеца.

— Было озвучено, что полномочия херсонского городского головы делегируются, согласно приказу областного военного коменданта РФ, Кобецу Александру Юрьевичу, который в свою очередь подчиняется новому главе Херсонской областной администрации Сальдо Владимиру Васильевичу, — написал Колыхаев.

Он отметил, что насчет сотрудничества с оккупантами каждый работник горсовета принимает самостоятельно.

— Что касается меня, то я запросил в Офисе президента детальную инструкцию, что делать в этом случае мне и коллегам, — сообщил Колыхаев.

Также он подчеркнул, что до прямых указаний Офиса президента остается на удаленном доступе и будет по мере возможности осуществлять управление процессами по жизнедеятельности города.

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— Я остаюсь в Херсоне и с херсонцами, которые более полутора лет назад доверили мне руководство нашим городом. Сотрудничать с новой администрацией отказался. Херсон – это Украина! — заявил Игорь Колыхаев.

Ситуация в Херсоне

25 апреля стало известно, что российские оккупанты заняли помещение горсовета и сняли с него всю украинскую символику.

26 апреля захватчики провели там собрание, в рамках которого представили своих гауляйтеров Владимира Сальдо и Александра Кобеца. Городом будет якобы руководить Кобец, а областью — Сальдо.

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