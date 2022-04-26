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Факти / Україна / Суспільство

Місто не залишу, але з окупантами співпрацювати не буду – мер Херсона

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Місто не залишу, але з окупантами співпрацювати не буду – мер Херсона

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв заявив, що не збирається співпрацювати з російськими окупантами і чекає подальших інструкцій від Офісу президента.

26 квітня російські окупанти представили так званих голову Херсонської обласної адміністрації Володимира Сальдо та голову Херсонської міської адміністрації Олександра Кобеця.

– Було озвучено, що повноваження херсонського міського голови делегуються, згідно з наказом обласного військового коменданта Росії, Кобецю Олександру Юрійовичу, який зі свого боку підпорядковується новому голові Херсонської обласної адміністрації Сальдо Володимиру Васильовичу, – написав Колихаєв.

Він зазначив, що щодо співпраці з окупантами рішення кожен працівник міськради ухвалює самостійно.

– Щодо мене, то я запросив в Офісі президента детальну інструкцію, що робити в цьому випадку мені й колегам, – повідомив Колихаєв.

Також він підкреслив, що до прямих вказівок Офісу президента залишається на віддаленому доступі і буде мірою можливостей здійснювати управління процесами життєдіяльності міста.

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– Я залишаюся в Херсоні та з херсонцями, які понад півтора роки тому довірили мені керівництво нашим містом. Співпрацювати із новою адміністрацією відмовився. Херсон – це Україна! – заявив Ігор Колихаєв.

Ситуація у Херсоні

25 квітня стало відомо, що російські окупанти зайняли приміщення міськради та зняли з нього всю українську символіку.

26 квітня загарбники провели там збори, в рамках яких представили своїх гауляйтерів Володимира Сальдо та Олександра Кобеця. Містом нібито керуватиме Кобець, а областю – Сальдо.

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