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Факты / Украина / Общество

В Киеве может появиться улица Борщевая – в честь национального блюда

Валентина Летяк редактор ленты
Перейменування вулиць Києва

В рамках большого переименования одну из улиц Киева предлагают назвать в честь борща, чтобы защитить от попыток РФ присвоить украинское блюдо. С такой инициативой выступил известный шеф-повар Евгений Клопотенко.

По его мнению, такая улица может появиться на Борщаговке, потому что этот район столицы этимологически связан с борщом. Для переименования предлагается улица имени российского философа времен Российской империи Петра Чаадаева.

– Борщ уже давно вышел за пределы просто блюда – это символ украинского гостеприимства и предмет гордости. Сейчас во время войны борщ не только объединяет и согревает украинцев в Украине и за рубежом, но помогает собирать средства в поддержку нашей страны, – считает Клопотенко.

Киевсовет запустил процесс дерусификации и упростил процедуру переименования городских объектов.

Заместитель городского головы, секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко считает, что во время полномасштабного российского вторжения, вызвавшего геноцид украинского народа, столица должна избавиться от всех топонимов, связанных с советскими, российскими и белорусскими деятелями и событиями.

– Каждый из нас должен понять, что мы не “братские народы” – Украина имеет свою историю, своих героев и свои древние традиции. Также необходимо оградить нематериальное культурное наследие Украины от противоправных посягательств страны-агрессора. Борщ является культурным наследием украинского народа, поэтому у России нет исторического права на него, – подчеркнул он.

Киевсовет до 1 мая принимает предложения по переименованию улиц, переулков, аллей, проспектов, шоссе, станций метрополитена, имеющих названия, связанные с РФ и Беларусью, на электронный адрес: name@kmr.gov.ua.

В целом предлагается переименовать 467 объектов.

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Фото: Київрада

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Источник: Киевсовет

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