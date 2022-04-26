У рамках великого перейменування одну з вулиць Києва пропонують назвати на честь борщу, щоб захистити від намагань РФ привласнити українську страву. З такою ініціативою виступив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.

На його думку, така вулиця може з’явитися на Борщагівці, бо цей район столиці етимологічно пов’язаний з борщем. Для перейменування пропонується вулиця імені російського філософа часів Російської імперії Петра Чаадаєва.

– Борщ вже давно вийшов за межі просто страви – це символ української гостинності та предмет гордості. Нині під час війни борщ не лише єднає та зігріває українців в Україні та за кордоном, а й допомагає збирати кошти на підтримку нашої країни, – вважає Клопотенко.

Київрада запустила процес дерусифікації та спростила процедуру перейменування міських об’єктів.

Заступник міського голови, секретар Київської міськради Володимир Бондаренко вважає, що під час повномасштабного російського вторгнення, яке спричинило геноцид українського народу, столиця має позбутися всіх топонімів, які пов’язані з радянськими, російськими та білоруськими діячами та подіями.

– Кожен з нас має усвідомити, що ми не “братські народи” – Україна має свою історію, своїх героїв та свої прадавні традиції. Також необхідно захистити нематеріальну культурну спадщину України від протиправних посягань країни-агресора. Борщ є культурною спадщиною українського народу, тому Росія не має історичного права на нього, – наголосив він.

Київрада до 1 травня приймає пропозиції щодо перейменування вулиць, провулків, алей, проспектів, шосе, станцій метрополітену, які мають назви, пов’язані з РФ та Білоруссю, на електронну адресу: name@kmr.gov.ua.

Загалом пропонується перейменувати 467 об’єктів.

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Фото: Київрада