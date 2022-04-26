Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 62 день війни
Вбили Вбили
217 дітей
Поранили Поранили
>391 дитину
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 665 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

У Києві може з’явитися вулиця Борщова – на честь національної страви

Валентина Летяк редакторка стрічки
Перейменування вулиць Києва

У рамках великого перейменування одну з вулиць Києва пропонують назвати на честь борщу, щоб захистити від намагань РФ привласнити українську страву. З такою ініціативою виступив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.

На його думку, така вулиця може з’явитися на Борщагівці, бо цей район столиці етимологічно пов’язаний з борщем. Для перейменування пропонується вулиця імені російського філософа часів Російської імперії Петра Чаадаєва.

– Борщ вже давно вийшов за межі просто страви – це символ української гостинності та предмет гордості. Нині під час війни борщ не лише єднає та зігріває українців в Україні та за кордоном, а й допомагає збирати кошти на підтримку нашої країни, – вважає Клопотенко.

Київрада запустила процес дерусифікації та спростила процедуру перейменування міських об’єктів.

Заступник міського голови, секретар Київської міськради Володимир Бондаренко вважає, що під час повномасштабного російського вторгнення, яке спричинило геноцид українського народу, столиця має позбутися всіх топонімів, які пов’язані з радянськими, російськими та білоруськими діячами та подіями.

– Кожен з нас має усвідомити, що ми не “братські народи” – Україна має свою історію, своїх героїв та свої прадавні традиції. Також необхідно захистити нематеріальну культурну спадщину України від протиправних посягань країни-агресора. Борщ є культурною спадщиною українського народу, тому Росія не має історичного права на нього, – наголосив він.

Київрада до 1 травня приймає пропозиції щодо перейменування вулиць, провулків, алей, проспектів, шосе, станцій метрополітену, які мають назви, пов’язані з РФ та Білоруссю, на електронну адресу: name@kmr.gov.ua.

Загалом пропонується перейменувати 467 об’єктів.

Related video

Читайте
Площа Героїв України: у Києві можуть перейменувати одну зі станцій метро

Фото: Київрада

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Київрада

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка