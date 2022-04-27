В Верховной Раде предлагают лишить депутатских мандатов четырех человек. Группа депутатов зарегистрировала соответствующий проект постановления О потере депутатского мандата некоторыми народными депутатами Украины (№7323).

Лишить мандата предлагают членов бывшей фракции Оппозиционная платформа – За жизнь, которые долгое время поддерживали идеологию “русского мира” и работали в пользу РФ. Речь идет о Викторе Медведчуке, Тарасе Козаке, Вадиме Рабиновиче и Александре Качном.

Инициатором документа выступил народный депутат от фракции Слуга народа Олег Дунда.

— Основная и главная цель постановления – прекратить действие депутатского мандата народным депутатам, которые длительное время поддерживали идеологию “русского мира” и работали в пользу страны-агрессора. Довольно странно, когда народные депутаты, призывавшие на нашу землю врага, до сих пор находятся в сессионном зале, – цитирует Дунду его пресс-служба.

Авторы проекта постановления обращают внимание на то, что ст. 79 Конституции Украины установлено, что перед вступлением в должность народные депутаты принимают в ВР присягу на верность Украине и всеми своими действиями обязываются защищать суверенитет и независимость Украины.

Однако вышеназванные нардепы на протяжении всей политической карьеры не скрывали своих пророссийских взглядов, а все их действия были направлены против суверенитета и независимости Украины, что является грубым нарушением присяги народного депутата Украины. Козаку и Медведчуку уже выдвинули подозрение в совершении государственной измены.

Кроме Дунды, соавторами документа выступили Виталий Безгин, Юлия Клименко, Виктор Балога, Анна Бондарь, Ярослав Юрчишин, Михаил Лаба, Юрий Камельчук, Игорь Кривошеев и Андрей Клочко.

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