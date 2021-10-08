Народному депутату Украины Виктору Медведчуку объявили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Об этом во время пресс-конференции сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Подозрение касается причастности к незаконной поставке угля на оккупированную территорию.

– Речь идет не только о конкретном человеке и объявлении подозрения, и не только о содействии в закупке угля с временно оккупированных территорий у террористических организаций так называемых ЛНР и ДНР. Это вопрос государственной измены и того, как отдельные украинские политики и чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами схемы, – сообщила генеральный прокурор.

Сейчас, по ее словам, Офис генпрокурора изучает, исследует и системно доказывает это факт.

– В материалах следствия речь идет о событиях острого конфликта на востоке Украины. Пока наших воинов убивали на фронте, государство отправляло чемоданы наличных руководителям террористических организаций, – отмечает Ирина Венедиктова.

Генпрокурор добавляет, что ей особенно больно видеть в материалах дела, что действия, о которых говорится в материалах дела, происходили в тот промежуток времени, когда продолжались бои в Иловайске и Дебальцево.

– Поэтому такие материалы воспринимаются совсем иначе, – утверждает она.

По убеждению Ирины Венедиктовой и всех прокуроров, которые занимаются делом, виновные должны понести ответственность.