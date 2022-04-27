У Верховній Раді пропонують позбавити депутатських мандатів чотирьох осіб. Група депутатів зареєструвала відповідний проєкт ухвали Про втрату депутатського мандату деякими народними депутатами України (№ 7323).

Позбавити мандата пропонують членів колишньої фракції Опозиційна платформа – За життя, які тривалий час підтримували ідеологію “російського світу” та працювали на користь РФ. Йдеться про Віктора Медведчука, Тараса Козака, Вадима Рабіновича та Олександра Качного.

Ініціатором документа виступив народний депутат від фракції Слуга народу Олег Дунда.

— Основна та найголовніша мета постанови – припинити дію депутатського мандату народним депутатам, які тривалий час підтримували ідеологію “російського світу” і працювали на користь країни-агресора. Досить дивно, коли народні депутати, які кликали на нашу землю ворога, досі перебувають у сесійній залі, – цитує Дунду його пресслужба.

Автори проєкту ухвали звертають увагу на те, що ст. 79 Конституції України встановлено, що перед вступом на посаду народні депутати приймають у ВР присягу на вірність Україні та всіма своїми діями зобов’язуються захищати суверенітет та незалежність України.

Проте вищеназвані нардепи протягом усієї політичної кар’єри не приховували своїх проросійських поглядів, а всі їхні дії були спрямовані проти суверенітету та незалежності України, що є грубим порушенням присяги народного депутата України. Наразі Козаку та Медведчуку вже висунули підозру у скоєнні державної зради.

Окрім Дунди, співавторами документу також виступили Віталій Безгін, Юлія Клименко, Віктор Балога, Ганна Бондар, Ярослав Юрчишин, Михайло Лаба, Юрій Камельчук, Ігор Кривошеєв та Андрій Клочко.

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