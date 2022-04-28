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Факты / Украина / Общество

Референдум отменяется: Колыхаев о ситуации в Херсоне

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Референдум отменяется: Колыхаев о ситуации в Херсоне

Городской голова Херсона Игорь Колыхаев отметил, что не видит предпосылок для того, чтобы оккупанты планировали проведение референдума.

— Назначены комендант области и комендант города. Они назначили нового председателя облгосадминистрации — Сальдо Владимира Васильевича, и нового городского голову — Кобеца Александра Юрьевича. Относительно референдума. У меня нет точной информации. Общаюсь с жителями нашего города и вижу, что нет признаков того, что будет референдум. На когда они будут его планировать, трудно сейчас сказать, — отметил Колыхев.

Он добавил, что, скорее всего, российские захватчики захотят присоединить Херсонщину к Крыму.

– Что я вижу: референдума не будет. Думаю, что они, скорее всего, планируют область присоединять к Крыму. Делать еще одну квазиреспублику нет смысла. Подготовки к референдуму нет, — подчеркнул городской голова Херсона.

Ситуация в Херсоне

25 апреля стало известно, что российские оккупанты заняли помещение горсовета и сняли с него всю украинскую символику.

26 апреля захватчики провели там собрание, в рамках которого представили своих гауляйтеров Владимира Сальдо и Александра Кобеца. Городом будет якобы руководить Кобец, а областью — Сальдо.

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