Міський голова Херсона Ігор Колихаєв зазначив, що не бачить передумов для того, щоб окупанти планували проведення референдуму.

– Призначені комендант області і комендант міста. Вони призначили нового голову обласної адміністрації – Сальдо Володимира Васильовича, та нового міського голову — Кобеця Олександра Юрійовича. Щодо референдуму. У мене немає чіткої інформації. Спілкуюся з мешканцями нашого міста і бачу, що немає ознак того, що буде референдум. На коли вони будуть його планувати — важко зараз сказати, – зазначив Колихєв.

Він додав, що, найімовірніше, російські загарбники захочуть приєднати Херсонщину до Криму.

– Що я бачу: референдуму не буде. Думаю, що вони, швидше за все, планують область приєднувати до Криму. Робити ще одну квазіреспубліку немає сенсу. Підготовки до референдуму немає, – наголосив міський голова Херсону.

Ситуація у Херсоні

25 квітня стало відомо, що російські окупанти зайняли приміщення міськради та зняли з нього всю українську символіку.

26 квітня загарбники провели там збори, в рамках яких представили своїх гауляйтерів Володимира Сальдо та Олександра Кобеця. Містом нібито керуватиме Кобець, а областю – Сальдо.