Во время войны под угрозой оказалась вступительная кампания. Есть высшие учебные заведения, которые находятся на линии фронта или на временно оккупированных территориях.

Как будет проходить вступительное тестирование в высших учебных заведениях, Фактам ICTV рассказал генеральный директор директората профессионального предвысшего, высшего образования Минобразования Украины Олег Шаров.

– Мы все делаем, чтобы вступительная кампания состоялась, – сказал Олег Шаров. – Мы должны установить доверие к вступительной кампании. Это особенно важно как элемент общественного доверия к государству, и недооценивать его нельзя.

Если вступительная кампания сорвется на проявлении коррупции, это будет поражением и в военном плане.

Важно, чтобы вступительная кампания проходила в условиях максимальной безопасности. Поэтому наша задача — минимизировать риски по нескольким направлениям:

Дистанционная подача документов.

Дистанционный выбор места обучения.

Дистанционное обучение на начало нового учебного года.

– Но мы не можем свести риски к нулю. Они существуют по всей территории Украины, – отметил Олег Шаров. — Следовательно, мы не будем проводить ВНО в традиционном формате, когда в одном месте собиралось 200-300 человек. Это рискованно.

Поступающему нужно будет приходить в пункт тестирования один раз, и именно там тестирование будет проходить онлайн через компьютер, чтобы сразу получить результат, а не ждать его некоторое время. Такие условия будут созданы для всех поступающих.

Все будут сдавать одинаковые тесты: украинский язык, математику и историю Украины.

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Демонстрационная версия тестирования нынешнего года уже обнародована, и все желающие могут с ней ознакомиться.

Бумажных версий тестирования, которые доставляются в пункт, а затем возвращаются для обработки – не будет.

– Мы все оказались в сложных условиях, – подчеркнул гендиректор. – Дети готовились к определенной модели тестирования, которое мы не можем провести ни организационно, ни финансово.

Учитывая, что многие выехали за границу, Минобразования планирует проведение предметного мультипредметного теста на территории, подконтрольной Украине, и в странах Европейского Союза.

– Мы будем создавать все возможности для этого. Вполне осознавая, что, к сожалению, многие выпускники будут поступать в учебные заведения стран Европы.

Гендиректор директората Минобразования заверил, что все учреждения высшего образования, оказавшиеся в зоне боевых действий или находящиеся на временно оккупированных территориях, кроме двух, уже перемещены в безопасные места. Так что поступать есть куда.