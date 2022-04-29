Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 64 день войны
Убили Убили
219 детей
Ранили Ранили
>398 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 787 взрослых
Факты / Украина / Общество

Вступительная кампания, вопреки войне, состоится — Минобразования

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я Ольга Чайко Журналистка Факты ICTV
студент

Во время войны под угрозой оказалась вступительная кампания. Есть высшие учебные заведения, которые находятся на линии фронта или на временно оккупированных территориях.

Как будет проходить вступительное тестирование в высших учебных заведениях, Фактам ICTV рассказал генеральный директор директората профессионального предвысшего, высшего образования Минобразования Украины Олег Шаров.

– Мы все делаем, чтобы вступительная кампания состоялась, – сказал Олег Шаров. – Мы должны установить доверие к вступительной кампании. Это особенно важно как элемент общественного доверия к государству, и недооценивать его нельзя.

Если вступительная кампания сорвется на проявлении коррупции, это будет поражением и в военном плане.

Важно, чтобы вступительная кампания проходила в условиях максимальной безопасности. Поэтому наша задача — минимизировать риски по нескольким направлениям:

  • Дистанционная подача документов.
  • Дистанционный выбор места обучения.
  • Дистанционное обучение на начало нового учебного года.

– Но мы не можем свести риски к нулю. Они существуют по всей территории Украины, – отметил Олег Шаров. — Следовательно, мы не будем проводить ВНО в традиционном формате, когда в одном месте собиралось 200-300 человек. Это рискованно.

Поступающему нужно будет приходить в пункт тестирования один раз, и именно там тестирование будет проходить онлайн через компьютер, чтобы сразу получить результат, а не ждать его некоторое время. Такие условия будут созданы для всех поступающих.

Все будут сдавать одинаковые тесты: украинский язык, математику и историю Украины.

Related video

Демонстрационная версия тестирования нынешнего года уже обнародована, и все желающие могут с ней ознакомиться.

Бумажных версий тестирования, которые доставляются в пункт, а затем возвращаются для обработки – не будет.

– Мы все оказались в сложных условиях, – подчеркнул гендиректор. – Дети готовились к определенной модели тестирования, которое мы не можем провести ни организационно, ни финансово.

Учитывая, что многие выехали за границу, Минобразования планирует проведение предметного мультипредметного теста на территории, подконтрольной Украине, и в странах Европейского Союза.

– Мы будем создавать все возможности для этого. Вполне осознавая, что, к сожалению, многие выпускники будут поступать в учебные заведения стран Европы.

Читайте
Уничтожены дома, школы и больницы: сколько ущерба война нанесла Украине

Гендиректор директората Минобразования заверил, что все учреждения высшего образования, оказавшиеся в зоне боевых действий или находящиеся на временно оккупированных территориях, кроме двух, уже перемещены в безопасные места. Так что поступать есть куда.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка