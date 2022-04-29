Під час війни під загрозою опинилася вступна кампанія. Адже є вищі навчальні заклади, що перебувають на лінії фронту або на тимчасово окупованих територіях.

Як буде проводитися вступне тестування до закладів вищої освіти, Фактам ICTV розказав генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти Міносвіти України Олег Шаров.

– Ми все робимо, щоб вступна кампанія відбулася, – сказав Олег Шаров. – Ми повинні встановити довіру до вступної кампанії. Це особливо важливо як елемент суспільної довіри до держави, і недооцінювати її не можна.

Якщо вступна кампанія зірветься на проявах корупції, це буде поразкою і у військовому плані.

Важливо, щоб вступна кампанія проходила в умовах максимальної безпеки. Тому наше завдання – мінімізувати ризики за кількома напрямами:

Дистанційне подання документів. Дистанційний вибір місця навчання. Дистанційне навчання на початку нового навчального року.

– Та ми не можемо звести ризики до нуля. Вони існують по всій території України, – зауважив Олег Шаров. – Отже, ми не будемо проводити ЗНО в традиційному форматі, коли в одному місці збиралося 200-300 осіб. Це ризиковано.

Вступнику потрібно буде приходити в пункт тестування один раз, і саме там тестування проходитиме онлайн, через комп’ютер, щоб одразу отримати результат, а не чекати його деякий час. Такі умови будуть створені для всіх вступників.

Всі будуть складати однакові тести: українська мова, математика та історія України.

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Демонстраційна версія цьогорічного тестування уже оприлюднена, і всі охочі можуть з нею ознайомитися.

Паперових версій тестування, які доставляються у пункт, а потім повертаються для опрацювання – не буде.

– Ми всі опинилися у складних умовах, – підкреслив Шаров. – Діти готувалися до певної моделі тестування, яке ми не можемо провести її ні організаційно, ні фінансово.

Враховуючи, що багато людей виїхало за кордон, Міносвіти планує проведення предметного мультипредметного тесту на території, підконтрольній Україні, та в країнах Європейського Союзу.

– Ми будемо створювати всі можливості для цього. Цілком усвідомлюючи, що, на жаль, багато випускників будуть вступати до навчальних закладів країн Європи.

Гендиректор директорату Міносвіти запевнив, що всі, окрім двох закладів вищої освіти, що опинилися у зоні бойових дій або були розташовані на територіях, які наразі тимчасово окуповані, уже переміщені в безпечні місця. Отже, вступати є куди.