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Факты / Украина / Общество

Польша будет пропускать украинцев по внутреннему паспорту, но только один раз — Токарь

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
біженці на кордоні

Польша разрешает украинцам въезд в страну по внутреннему паспорту, но сделать это можно лишь один раз.

Продлится такая инициатива до конца войны в Украине, сообщил генеральный консул Украины во Вроцлаве Юрий Токарь.

Токарь также сообщил, что каждому, кто пересек границу Польши после 24 февраля, автоматически был предоставлен статус временной защиты.

— Если лицо не получило отметки в паспорте, ей надо обратиться в местные администрации за получением номера Pesel и, соответственно, это будет означать, что ей предоставляется статус временного защиты, что, фактически, дает возможность находиться в Польше до 18 месяцев, — пояснил консул.

Относительно получения загранпаспорта Украины на территории Польши Токарь отметил, что до недавнего времени система еще не работала, но сейчас возобновляет свою работу.

— Дипломатические учреждения в Польше в первой декаде (мая) уже смогут принимать на оформление заграничных паспортов. И лицо, имеющее внутренний паспорт, имеет право обратиться за оформлением загранпаспорта за границей. Но следует учитывать — это уже не является бесплатной процедурой, и такой паспорт может доставляться к зарубежной учреждения в течение 3 месяцев, — отметил он.

Также генеральный консул рассказал, что люди чаще всего обращаются в консульство за продлением срока действия паспорта или внесением сведений о ребенке в паспорт одного из родителей.

По его словам, востребованной является и услуга оформления свидетельства об идентификации личности для облегчения пребывания граждан в Польше.

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Это документ с фото и инициалами лица на украинском, английском и польском языках.

Консул отметил, что документ призван облегчить пребывание в Польше, поскольку старые украинские паспорта в виде книжечки не дублируют данные владельца латиницей, что вызывает трудности.

— Поэтому было найдено такое решение – для облегчения пребывания в Польше, консульские учреждения выдают такое свидетельство. Это нужно прежде всего, для открытия счета в банке, подачи документов в польские администрации, для получения идентификационного номера Pesel, и при трудоустройстве, — пояснил Токарь.

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Украинцы в Польше: что такое PESEL и статус временной защиты

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Источник: УНИАН

Фото: Depositphotos

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