Украинцы в Польше: что такое PESEL и статус временной защиты

Если вы пересекли границу Польши после 24 февраля – знайте, вы находитесь здесь легально и можете пребывать в стране 18 месяцев, то есть 1,5 года.

Почему-то существует такая убежденность, что обязательно приехав в Польшу, нужно документально оформлять беженство. Не надо. Вернее, не обязательно.

И, кстати, с началом полномасштабной российской агрессии ввели еще и такое понятие как временная защита для украинцев в Европе. Он кардинально отличается от “беженства”, но об этом немного позже.

Сначала PESEL

В первую очередь нужно в Польше получить PESEL. Это польский идентификационный номер. С ним вы сможете пользоваться разными услугами, такими как медицинское обслуживание или социальные выплаты, создать фирму и все это на тех же условиях, что и поляки. Выдают его и детям и взрослым.

Подать ходатайство в муниципалитет города или в управление гмины (это типа нашей районной администрации) нужно в течение 60 дней со дня пересечения польской границы.

Также для выдачи PESEL работают специальные пункты, адреса которых можно найти на официальном сайте для украинцев в Польше: https://www.gov.pl

Для получения PESEL требуется паспорт, украинский или зарубежный. На месте нужно заполнить заявление, а еще сфотографироваться – это бесплатно.

Уже во время оформления обязательно укажите, что хотите создать доверенный онлайн профиль. Это быстро, и в будущем значительно облегчит подтягивание ваших документов из онлайн реестров.

Вместе с очередью и непосредственным оформлением документов вы потратите до двух часов времени и PESEL вы получите прямо на руки.

Там же вам скажут, куда обратиться для оформления заявления на получение единовременной выплаты от Польши.

И здесь вам уже пригодится PESEL. Денежная помощь составляет 300 злотых. Еще 500 злотых на ребенка. И столько же на лекарства.

Эти средства должны быть зачислены на банковский счет. После того, как оформите PESEL обратитесь в любой банк и откройте счет. Для украинцев это быстро и бесплатно.

Относительно статуса украинцев

Согласно специальному польскому закону о помощи гражданам Украины, все украинцы, которые легально здесь находятся с 24 февраля, уже сразу считаются лицами, пользующимися временной защитой. Следовательно, автоматически украинцы имеют право на трудоустройство, получение медицинской помощи, соцвыплат, образование и т.д.

Интересно, что после девяти месяцев пребывания в Польше вы сможете подать заявление на получение разрешения на проживание сроком на три года.

Однако следует также учесть, если вы покинете Польшу больше, чем на месяц, временная защита будет аннулирована. А вернуться в Украину с временной защитой вы сможете в любой момент.

Чего нельзя сказать о людях в статусе беженцев.

В оформлении беженства вообще есть немало подводных камней.

Во-первых, оформление беженства занимает по меньшей мере полгода, а то и год, и все это время вы не имеете права работать, выезжать из Польши, даже в Украину. И в отличие от временной защиты в статусе беженца, вы должны проживать только в определенных властями учреждениях для размещения беженцев.

И оформить международную защиту, то есть беженство можно только в первой стране, куда вы прибываете из Украины. Временное же – в любой стране ЕС. Но вместе с тем в статусе беженца вам предоставляют жилье типа общежитий, платят соцвыплаты, а после долгого оформления помогают и с работой.

Хорошую сравнительную таблицу временной защиты и международной опубликовал офис президента Украины.

Все нюансы подробно описаны на страницах польского правительства и Европейского союза:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_uk#—2

https://www.gov.pl/web/ua/Lehalne-perebuvannya-v-Polshchi

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