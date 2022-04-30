Польща пропускатиме українців за внутрішнім паспортом, проте лише один раз – Токар

Польща дозволяє українцям в’їзд до країни за внутрішнім паспортом, але зробити це можна лише один раз.
Триватиме така ініціатива до кінця війни в Україні, повідомив генеральний консул України у Вроцлаві Юрій Токар.
Токар також наголосив, що кожному, хто перетнув кордон Польщі після 24 лютого, автоматично було надано статус тимчасового захисту.
– Якщо особа не отримала відмітки у паспорті, їй треба звернутися до місцевих адміністрацій за отриманням номеру Pesel і, відповідно, це буде означати, що їй надається статус тимчасового захисту, що, фактично, дає змогу перебувати у Польщі до 18 місяців, – пояснив консул.
Щодо отримання закордонного паспорту України на території Польщі Токар зазначив, що до недавнього часу система ще не працювала, але зараз відновлює свою роботу.
– Дипломатичні установи у Польщі у першій декаді (травня) вже зможуть приймати на оформлення закордонних паспортів. І особа, яка має внутрішній паспорт, має право звернутися за оформленням закордонного паспорту за кордоном. Але слід враховувати – це вже не є безкоштовною процедурою, і такий паспорт може доставлятися до закордонної установи впродовж 3 місяців, – зазначив він.
Також генеральний консул розповів, що люди найчастіше звертаються до консульства за продовженням терміну дії паспорта або внесенням відомостей про дитину в паспорт одного з батьків.
За його словами, затребуваною є і послуга оформлення свідоцтва про ідентифікацію особи для полегшення перебування громадян у Польщі.
Це документ з фото та ініціалами особи українською, англійською та польською мовами.
Консул зазначив, що документ покликаний полегшити перебування у Польщі, оскільки старі українські паспорти у вигляді книжечки не дублюють дані власника латиницею, що викликає труднощі.
– Тому було знайдено таке рішення – для полегшення перебування у Польщі, консульські установи видають таке свідоцтво. Це потрібно насамперед, для відкриття рахунку у банку, подання документів до польських адміністрацій, для отримання ідентифікаційного номера Pesel та при працевлаштуванні, – пояснив Токар.