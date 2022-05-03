В Украине повысили штрафы за нецензурную лексику в общественных местах

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно защиты чести и достоинства граждан и работников правоохранительных органов (№5050-1).

За принятие соответствующего решения проголосовал 321 народный депутат.

Законопроектом устанавливается, что мелкое хулиганство, то есть публичная нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия влекут за собой одно из таких наказаний:

наложение штрафа от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан ( от 170 до 510 грн );

); общественные работы на срок от 20 до 40 ч;

исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка;

административный арест на срок до 10 суток.

В действующем законодательстве речь идет о штрафе от 51 до 119 грн.

Среди прочего, предлагается установить ответственность за оскорбление полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы и военнослужащего.

Так, публичное оскорбление полицейского при исполнении им служебных обязанностей или члена общественного формирования по охране общественного порядка и госграницы, военнослужащего в связи с их участием в охране общественного порядка — влечет за собой наложение штрафа от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 680 грн) или общественные работы на срок от 20 до 30 часов.