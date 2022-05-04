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Факти / Україна / Суспільство

Кабмін вніс зміни до правил купівлі нерухомості в Україні

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Нерухомість

На засіданні Кабміну 3 травня були внесені відповідні зміни до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно.

Тепер держреєстратори будуть зобов’язані здійснювати перевірку покупця перед реєстрацією прав на нерухоме майно.

Державні реєстратори будуть зобов’язані здійснювати перевірку суб’єкта речового права ще на стадії формування заяви.

Про це повідомив у Telegram-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Тепер державний реєстратор речових прав на нерухоме майно зобов’язаний ще на стадії формування заяви вчинити всі дії, пов’язані з перевіркою та внесенням відомостей про ідентифікованого суб’єкта речового права, обтяжень.

Крім існуючих механізмів така перевірка здійснюватиметься шляхом:

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  • підтвердження наявності унікального номера запису в єдиному державному демографічному реєстрі;
  • перевірки ідентифікованого коду ЄДРПОУ або податкового номера в єдиному банку даних платників податків – для юридичних осіб.
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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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