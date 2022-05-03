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Факты / Украина / Общество

Участники ВНО получат СМС с логином и паролем для входа в личный кабинет

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Участники ВНО получат СМС с логином и паролем для входа в личный кабинет

В течение ближайших двух-четырех дней лица, которые создавали регистрационные карточки участников ВНО, получат смс-сообщения от Centr_ZNО.

В СМС будет указана фамилия потенциального участника национального мультипредметного теста, а также логин и пароль – данные для входа на Информационную страницу.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Центр оценивания настаивает на сохранении информации, которая поступит в сообщении, ведь она понадобится в будущем для входа на Информационную страницу:

  • в мае, когда вам потребуется подтвердить свое желание проходить НМТ и уведомить организаторов о том, в каком регионе находитесь в июле;
  • накануне тестирования, чтобы узнать о дате, времени и месте прохождения НМТ и самостоятельно сформировать приглашение-пропуск;
  • для получения результатов НМТ.

Если же участник ВНО ошибется, указывая номер своего мобильного телефона, и в ближайшее время не получит соответствующее смс-сообщение, то с 12 до 19 мая появится возможность позвонить на специальную горячую линию и узнать необходимую информацию.

Центр оценивания призвал учащихся быть внимательными во время регистрации на тестирование и детально проверять введенные данные.

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Фото: Depositphotos

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