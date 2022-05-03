Упродовж найближчих двох-чотирьох днів особи, які створювали реєстраційні картки учасників ЗНО, отримають смс-повідомлення від Centr_ZNО.
У СМС буде зазначено прізвище потенційного учасника національного мультипредметного тесту, а також логін та пароль – дані для входу на Інформаційну сторінку.
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Центр оцінювання наполягає на збереженні інформації, яка надійде у повідомленні, адже вона знадобиться у майбутньому для входу на Інформаційну сторінку:
- у травні, коли вам буде потрібно підтвердити своє бажання проходити НМТ і повідомити організаторів про те, у якому регіоні перебуватимете в липні;
- напередодні тестування, щоб дізнатися про дату, час і місце проходження НМТ і самостійно сформувати запрошення-перепустку;
- для отримання результатів НМТ.
Якщо ж учасник ЗНО помилиться, вказуючи номер свого мобільного телефону, і найближчим часом не отримає відповідне смс-повідомлення, то з 12 до 19 травня з’явиться можливість зателефонувати на спеціальну гарячу лінію і дізнатися необхідну інформацію.
Центр оцінювання закликав учнів бути уважними під час реєстрації на тестування та детально перевіряти введені дані.