Упродовж найближчих двох-чотирьох днів особи, які створювали реєстраційні картки учасників ЗНО, отримають смс-повідомлення від Centr_ZNО.

У СМС буде зазначено прізвище потенційного учасника національного мультипредметного тесту, а також логін та пароль – дані для входу на Інформаційну сторінку.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Центр оцінювання наполягає на збереженні інформації, яка надійде у повідомленні, адже вона знадобиться у майбутньому для входу на Інформаційну сторінку:

у травні, коли вам буде потрібно підтвердити своє бажання проходити НМТ і повідомити організаторів про те, у якому регіоні перебуватимете в липні;

напередодні тестування, щоб дізнатися про дату, час і місце проходження НМТ і самостійно сформувати запрошення-перепустку;

для отримання результатів НМТ.

Якщо ж учасник ЗНО помилиться, вказуючи номер свого мобільного телефону, і найближчим часом не отримає відповідне смс-повідомлення, то з 12 до 19 травня з’явиться можливість зателефонувати на спеціальну гарячу лінію і дізнатися необхідну інформацію.

Центр оцінювання закликав учнів бути уважними під час реєстрації на тестування та детально перевіряти введені дані.