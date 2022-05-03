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Факти / Україна / Суспільство

В Україні підвищили штрафи за нецензурну лексику в громадських місцях

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Верховна Рада

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту честі і гідності громадян та працівників правоохоронних органів (№5050-1).

За ухвалення відповідного рішення проголосував 321 народний депутат.

Законопроєктом встановлюється, що дрібне хуліганство, тобто публічна нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії тягнуть за собою одне з таких покарань:

  • накладення штрафу від 10 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 510 грн);
  • громадські роботи на строк від 20 до 40 год;
  • виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку:
  • адміністративний арешт на строк до 10 діб.

У чинному законодавстві йдеться про штраф від 51 до 119 грн.

Серед іншого, пропонується встановити відповідальність за образу поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону та військовослужбовця.

Так, публічна образа поліцейського при виконанні ним службових обов’язків або члена громадського формування з охорони громадського порядку і держкордону, військовослужбовця у зв’язку з їхньою участю в охороні громадського порядку – тягне за собою накладення штрафу від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 680 грн) або громадські роботи на строк від 20 до 30 год.

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Фото: Depositphotos

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