Кабмин внес изменения в порядок выплаты пенсий в районах, где идут боевые действия

Правительство Украины внесло изменения в порядок выплаты пенсий на временно оккупированных территориях и в местах ведения активных боевых действий.

Соответствующее решение было принято 3 мая. Речь идет о тех случаях, когда доставить выплаты по месту жительства пенсионеров невозможно.

— В случае отсутствия технической возможности у АО Укрпочта доставлять пенсии получателям на территориях, на которых проводятся боевые действия, суммы пенсий будут перечислены на счета, открытые в Ощадбанке, — говорится в решении Кабмина.

Отмечается, что после заключения договора с Ощадбанком пенсионер сможет получить деньги в любом отделении банка, расположенном в безопасном месте. При себе обязательно нужно иметь паспорт и идентификационный код.

Если же пенсионер по личным причинам не желает заключать договор с Ощадбанком, пенсия сохраняется и будет переведена на счет в другом банке или доставлена ​​по месту жительства, когда возможность доставки по Укрпочте будет восстановлена.

Населенные пункты, где такая услуга приостановлена, Укрпочта согласовывает с военными администрациями.