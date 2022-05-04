Около 1 тыс. школ находятся на временно оккупированных территориях – Шкарлет

В Украине сейчас 1 тыс. школ находится на территориях, которые временно контролируются российскими захватчиками.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

– В целом сейчас в Украине работают почти 12,7 тыс. школ, если учесть, что у нас где-то 13,8 тыс. учреждений общего среднего образования, – подчеркнул он.

По его словам, со школами на оккупированных территориях они поддерживают связь, там остается около 10-11 тыс. преподавателей.

– В подавляющем большинстве этих школ директора уволились, они отказались работать по российским стандартам, не сотрудничают с оккупантами, – сказал Шкарлет.

Глава Минобразования, говоря о том, как сдать национальный мультипредметный тест детям, находящимся на этих территориях, либо за границей, либо принудительно вывезенным в РФ, подчеркнул, что, к сожалению, пока нет такого механизма.

– На сегодняшний день в любом случае тестирование можно пройти исключительно на подконтрольной Украине территории, но мы отрабатываем возможность проведения тестирования в ведущих университетах европейских столиц. Насчет детей, которых принудительно вывезли, к сожалению, у нас нет механизма. Вместе с Минреинтеграции мы пытаемся решить этот вопрос, но пока механизма нет, – объяснил министр.

В то же время, он не исключил, что для детей на оккупированных территориях будет предусмотрена возможность сдать такой тест позже, когда ситуация изменится.

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Фото: Міносвіти