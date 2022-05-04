Близько 1 тис. шкіл знаходяться на тимчасово окупованих територіях – Шкарлет

В Україні наразі десь 1 тис. шкіл перебуває на територіях, які тимчасово контролюються російськими загарбниками.
Про це в ефірі телемарафону заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
– Загалом зараз в Україні працюють майже 12,7 тис. шкіл, якщо врахувати, що у нас десь 13,8 тис. закладів загальної середньої освіти, – наголосив він.
За його словами, зі школами на окупованих територіях вони підтримують зв’язок, там залишається близько 10-11 тис. викладачів.
– У переважній більшості цих шкіл директори звільнилися, вони відмовилися працювати за російськими стандартами, не співпрацюють з окупантами, – сказав Шкарлет.
Глава Міносвіти, говорячи про те, як скласти національний мультипредметний тест дітям, які перебувають на цих територіях, або ж за кордоном, або примусово вивезеним до РФ, наголосив, що, на жаль, поки що немає такого механізму.
– На сьогодні в будь-якому випадку тестування можна пройти винятково на підконтрольній Україні території, але ми відпрацьовуємо можливість проведення тестування у провідних університетах європейських столиць. Щодо дітей, яких примусово вивезли, на жаль, у нас немає механізму. Разом з Мінреінтеграції ми намагаємося вирішити це питання, але поки що механізму немає, – пояснив міністр.
Водночас він не виключив, що для дітей на окупованих територіях буде передбачена можливість скласти такий тест пізніше, коли ситуація зміниться.
Фото: Міносвіти