Близько 1 тис. шкіл знаходяться на тимчасово окупованих територіях – Шкарлет

В Україні наразі десь 1 тис. шкіл перебуває на територіях, які тимчасово контролюються російськими загарбниками.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

– Загалом зараз в Україні працюють майже 12,7 тис. шкіл, якщо врахувати, що у нас десь 13,8 тис. закладів загальної середньої освіти, – наголосив він.

За його словами, зі школами на окупованих територіях вони підтримують зв’язок, там залишається близько 10-11 тис. викладачів.

– У переважній більшості цих шкіл директори звільнилися, вони відмовилися працювати за російськими стандартами, не співпрацюють з окупантами, – сказав Шкарлет.

Глава Міносвіти, говорячи про те, як скласти національний мультипредметний тест дітям, які перебувають на цих територіях, або ж за кордоном, або примусово вивезеним до РФ, наголосив, що, на жаль, поки що немає такого механізму.

– На сьогодні в будь-якому випадку тестування можна пройти винятково на підконтрольній Україні території, але ми відпрацьовуємо можливість проведення тестування у провідних університетах європейських столиць. Щодо дітей, яких примусово вивезли, на жаль, у нас немає механізму. Разом з Мінреінтеграції ми намагаємося вирішити це питання, але поки що механізму немає, – пояснив міністр.

Водночас він не виключив, що для дітей на окупованих територіях буде передбачена можливість скласти такий тест пізніше, коли ситуація зміниться.

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Фото: Міносвіти