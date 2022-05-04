Таможенная Е-декларация для гуманитарных грузов: как оформить в три клика

Чтобы ввезти в Украину гуманитарный груз, теперь не нужно долго стоять в очередях на таможенных пунктах. С 4 мая заработал онлайн-сервис таможенная Е-декларация, которая ускорит оформление и ввоз гуманитарки.

Удобный сервис был создан Офисом президента совместно с Государственной таможенной службой, сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Оформление гуманитарного груза в три клика:

Заполняете электронную форму декларации на сайте https://customs.help.gov.ua/rus/import-notification/. Распечатываете и подписываете заполненную форму, которая придет на указанный электронный адрес. Этот документ просто передаете таможеннику во время декларирования на таможенном пункте.

Тимошенко также объяснил, как это работает для иностранцев и украинцев, не пользующихся сервисами электронной подписи, BankID и MobileID:

– Из любой страны мира вы можете заполнить предварительно таможенную Е-декларацию для гуманитарного груза. Все анкеты сразу попадают в базу данных Государственной таможенной службы Украины и дублируются декларантом на электронную почту. После получения декларации, пожалуйста, распечатайте ее и подпишите, а потом передайте представителю таможни во время прохождения украинской границы, – пояснил он.

Для украинцев, пользующихся электронными сервисами, оформление таможенной Е-декларации для гуманитарного груза возможно также через Единое окно Гостаможслужбы.

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