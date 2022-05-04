Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 70 день войны
Убили Убили
220 детей
Ранили Ранили
>407 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 153 взрослых
Факты / Украина / Общество

Таможенная Е-декларация для гуманитарных грузов: как оформить в три клика

Валентина Летяк редактор ленты
Митниця

Чтобы ввезти в Украину гуманитарный груз, теперь не нужно долго стоять в очередях на таможенных пунктах. С 4 мая заработал онлайн-сервис таможенная Е-декларация, которая ускорит оформление и ввоз гуманитарки.

Удобный сервис был создан Офисом президента совместно с Государственной таможенной службой, сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Оформление гуманитарного груза в три клика:

  1. Заполняете электронную форму декларации на сайте https://customs.help.gov.ua/rus/import-notification/.
  2. Распечатываете и подписываете заполненную форму, которая придет на указанный электронный адрес.
  3. Этот документ просто передаете таможеннику во время декларирования на таможенном пункте.

Тимошенко также объяснил, как это работает для иностранцев и украинцев, не пользующихся сервисами электронной подписи, BankID и MobileID:

– Из любой страны мира вы можете заполнить предварительно таможенную Е-декларацию для гуманитарного груза. Все анкеты сразу попадают в базу данных Государственной таможенной службы Украины и дублируются декларантом на электронную почту. После получения декларации, пожалуйста, распечатайте ее и подпишите, а потом передайте представителю таможни во время прохождения украинской границы, – пояснил он.

Митна Е-декларація для гуманітарних вантажів

Для украинцев, пользующихся электронными сервисами, оформление таможенной Е-декларации для гуманитарного груза возможно также через Единое окно Гостаможслужбы.

Related video

Читайте
Брендовые платья под видом гуманитарной помощи пытались ввезти в Украину из Испании

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Dreamstime

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка