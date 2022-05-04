Митна Е-декларація для гуманітарних вантажів: як оформити в три кліки

Щоб ввезти в Україну гуманітарний вантаж, тепер не треба довго стояти в чергах на митних пунктах. З 4 травня запрацював онлайн-сервіс митна Е-декларація, який пришвидшить оформлення та ввезення гуманітарки.
Зручний сервіс створили Офіс президента спільно з Державною митною службою, повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.
Оформлення гуманітарного вантажу в три кліки:
- Заповнюєте електронну форму декларації на сайті https://customs.help.gov.ua/ukr/import-notification/.
- Роздруковуєте та підписуєте заповнену форму, яка прийде на вказану електронну адресу.
- Цей документ просто передаєте митнику під час декларування на митному пункті.
Тимошенко також пояснив, як це працює для іноземців та українців, які не користуються сервісами електронний підпис, BankID та MobileID:
– З будь-якої країни світу ви можете заповнити заздалегідь митну Е-декларацію для гуманітарного вантажу. Всі анкети відразу потрапляють до бази даних Державної митної служби України та дублюються декларанту на електронну пошту. Після отримання декларації, будь ласка, видрукуйте її та підпишіть, а потім передайте представнику митниці під час проходження українського кордону, – пояснив він.
Для українців, які користуються електронними сервісами, оформлення митної Е-декларації для гуманітарного вантажу можливе також через Єдине вікно Держмитслужби.