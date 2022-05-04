Митна Е-декларація для гуманітарних вантажів: як оформити в три кліки

Щоб ввезти в Україну гуманітарний вантаж, тепер не треба довго стояти в чергах на митних пунктах. З 4 травня запрацював онлайн-сервіс митна Е-декларація, який пришвидшить оформлення та ввезення гуманітарки.

Зручний сервіс створили Офіс президента спільно з Державною митною службою, повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Оформлення гуманітарного вантажу в три кліки:

Заповнюєте електронну форму декларації на сайті https://customs.help.gov.ua/ukr/import-notification/. Роздруковуєте та підписуєте заповнену форму, яка прийде на вказану електронну адресу. Цей документ просто передаєте митнику під час декларування на митному пункті.

Тимошенко також пояснив, як це працює для іноземців та українців, які не користуються сервісами електронний підпис, BankID та MobileID:

– З будь-якої країни світу ви можете заповнити заздалегідь митну Е-декларацію для гуманітарного вантажу. Всі анкети відразу потрапляють до бази даних Державної митної служби України та дублюються декларанту на електронну пошту. Після отримання декларації, будь ласка, видрукуйте її та підпишіть, а потім передайте представнику митниці під час проходження українського кордону, – пояснив він.

Для українців, які користуються електронними сервісами, оформлення митної Е-декларації для гуманітарного вантажу можливе також через Єдине вікно Держмитслужби.

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