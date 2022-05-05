Членство України в ЄС підтримують 66% європейців, найбільше у Португалії та Естонії

66% європейців підтримують вступ України до Європейського Союзу. Про це свідчить опитування Flash Eurobarometer, яке провели у квітні в усіх країнах ЄС.

Найбільша підтримка України у Португалії, де вступ до ЄС підтримали 87% респондентів. Далі йдуть Естонія (83%), Литва (82%), Польща (81%) та Ірландія (79%).

При цьому абсолютну згоду щодо членства України в ЄС висловили найбільше респондентів у Литві (58%), Ірландії (53%), Естонії (49%), Португалії (48%) та Швеції (47%).

Найбільш скептично до вступу України ставляться угорці, де цю ідею підтримують лише 48% респондентів (проти – 37%). Водночас в Угорщині найвища частка населення, яка не визначилась з цього питання – 16%. Стільки ж у Бельгії та Франції.

Опитування показало, що 89% європейців відчувають співчуття до українців, 88% схвалюють ідею запросити до ЄС людей, які рятуються від війни, а 80% схвалюють надану Україні фінансову підтримку.

Переважна більшість європейців схвалюють економічні санкції проти Росії, йдеться про 80%. Санкції проти російських олігархів схвалюють 79% європейців.

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78% європейців вважають, що влада Росії винна у ситуації, що склалася в Україні. Проте у деяких країнах, як-от на Кіпрі (51%) та у Болгарії (46%) суттєва частка населення з цим не погоджується.

В опитуванні взяли участь 26 066 осіб – не менше 1 тис. у кожній, за винятком найменших країн, де вибірка становила 500 осіб. Дослідження було проведено компанією Ipsos на замовлення Єврокомісії.

Джерело: Єврокомісія