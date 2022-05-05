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Факты / Украина / Общество

Дополнительные 2,2 тыс. грн выплаты ВПЛ: Минсоцполитики рассказало детали новой помощи

Юля Захарченко редактор ленты
Дополнительные 2,2 тыс. грн выплаты ВПЛ: Минсоцполитики рассказало детали новой помощи

Внутренне перемещенные лица из наиболее уязвимых групп получат дополнительную к государственным программам денежную помощь. Она будет осуществляться за три месяца в размере 2 220 грн на каждого члена домохозяйства на месяц, но не более чем на трех человек.

В рамках меморандума взаимопонимания между Министерством социальной политики и Всемирной продовольственной программой ООН планируют охватить дополнительной к государственным программам поддержкой около 500 тыс. человек.

— Из-за широкомасштабной войны значительная часть экономики остановилась, а количество нуждающихся в помощи значительно возросло. Поэтому используем каждую возможность привлечь дополнительные ресурсы, чтобы оказать больше поддержки людям, которые в ней нуждаются во время войны, — отметила министр соцполитики Марина Лазебная.

Она добавила, что сейчас реализуются программы денежных выплат, которые оказывают дополнительно с государственной помощью, на общую сумму 9,5 млрд грн.

Благодаря подписанным программам около 2 млн человек из наиболее уязвимых категорий, пострадавших от войны, получат денежные выплаты в размере от 2 220 до 2 500 грн в месяц сроком от одного до трех месяцев.

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Источник: Минсоцполитики

Фото: Depositphotos

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