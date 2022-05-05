Внутрішньо переміщені особи з-поміж найбільш вразливих груп отримають додаткову до державних програм грошову допомогу. Вона здійснюватиметься за три місяці у розмірі 2 220 грн на кожного члена домогосподарства на місяць, але щонайбільше на трьох людей.

У межах меморандуму взаєморозуміння між Міністерством соціальної політики та Всесвітньої продовольчої програми ООН планують охопити додатковою до державних програм підтримкою близько 500 тис. людей.

– Через широкомасштабну війну значна частина економіки зупинилась, а кількість людей, які потребують допомоги, значно зросла. Тому використовуємо кожну можливість залучити додаткові ресурси, щоб надати більше підтримки людям, які її потребують під час війни, – зазначила міністр соцполітики Марина Лазебна.

Вона додала, що зараз реалізуються програми грошових виплат, які надають додатково з державною допомогою, на загальну суму 9,5 млрд грн.

Завдяки підписаним програмам близько 2 млн людей із найбільш вразливих категорій, які постраждали від війни, отримають грошові виплати у розмірі від 2 220 до 2 500 грн на місяць терміном від одного до трьох місяців.