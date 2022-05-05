В Киеве планируют вернуть платный проезд в общественном транспорте

Из-за введения военного положения на всей территории Украины проезд в городском общественном транспорте Киева сделали бесплатным, однако сейчас снова хотят вернуть оплату для пассажиров.

Соответствующий проект был подан в Киевский городской совет в начале мая. По состоянию на 5 мая, документ находится на рассмотрении. Возобновить оплату проезда планируют с 16 мая.

В пояснительной записке отмечено, что благодаря внедрению автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева, независимо от форм собственности, хотят обеспечить удобство и улучшение качества обслуживания.

Кроме того, целью введения является учет оплаты за проезд и количество перевозок пассажиров, в частности, льготной категории.

В марте возобновили оплату проезда в кольцевой электричке в Киеве – за одну поездку пассажиры должны заплатить 15 грн. Частные перевозчики на свое рассмотрение могут потребовать оплату в маршрутках, однако коммунальный транспорт еще остается бесплатным.