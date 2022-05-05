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Факти / Україна / Суспільство

У Києві планують повернути платний проїзд у громадському транспорті

Юля Захарченко редакторка стрічки
транспорт київ

Через запровадження воєнного стану на всій території України проїзд у міському громадському транспорті Києва зробили безкоштовним, проте зараз знову хочуть повернути оплату для пасажирів.

Відповідний проєкт було подано до Київської міської ради на початку травня. Станом на 5 травня, документ перебуває на розгляді. Відновити оплату проїзду планують з 16 травня.

У пояснювальній записці зазначено, що за допомогою запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у міському пасажирському транспорті міста Києва, незалежно від форм власності, хочуть забезпечити зручність та покращення якості обслуговування.

Крім того, метою запровадження є облік оплати за проїзд та кількості перевезень пасажирів, зокрема, й пільгової категорії.

У березні відновили оплату проїзду у кільцевій електричці у Києві – за одну поїздку пасажири мають заплатити 15 грн. Приватні перевізники на свій розгляд можуть вимагати оплату в маршрутках, проте комунальний транспорт зараз ще залишається безкоштовним.

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Джерело: Київрада

Фото: Depositphotos

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